Благотворительная акция "Подвешенный мандарин" продлится в Москве до 31 декабря

В Москве началась ежегодная акция "Подвешенный мандарин", благодаря которой москвичи и гости столицы могут купить мандарины в подарок для подопечных фондов - малообеспеченных семей, пожилых или одиноких людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Отмечается, что суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso — "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто в данный момент не может позволить себе его купить. В этом году в акции примет участие фонд "Дом с маяком", который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет. Организаторы акции призывают всех неравнодушных граждан порадовать нуждающихся в поддержке и подарить им новогоднее настроение. Акция продлится до 31 декабря. Приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок. На прилавках вывешены специальные плакаты.