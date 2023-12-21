В Финляндии изобрели кофе без зерен
Финские ученые, представляющие государственный научно-исследовательский центр в городе Эспоо, создали кофе без зерен, сообщает портал Yle.
Известно, что ученые из страны "тысячи озер" сделали популярный напиток из клеток кофейного дерева. Глава исследования Хайко Ришер утверждает, что лабораторный кофе на 80 процентов обладает тем же вкусом, что и традиционный.
"Приготовление кофе таким способом требует множества новых технологий. Обжаривается кофе, например, с помощью лазерных лучей", - заявил исследователь.
Сообщается, что финское творение назвали Beanless Coffee, то есть кофе без зерен. При этом для обретения статуса пищевого продукта этому напитку, вероятно, потребуется примерно 4 года.