Терапевт предупредила о последствиях злоупотребления майонезом

В интервью «Ленте.ру» она указала, майонез, являющийся основной заправкой для многих новогодних салатов, содержит в себе большое количество растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса, соли и сахара. Подсолнечное масло, содержащееся в майонезе, может стать источником арахидоновой и линолевой жирных кислот, которые, при избыточном употреблении, могут вызвать воспалительные процессы в организме, приводя к преждевременному старению и сердечно-сосудистым заболеваниям.

Высокое содержание насыщенных жиров в яичных желтках также может повысить уровень «плохого холестерина» и способствовать развитию атеросклероза. Сахар и соль, входящие в состав майонеза, могут привести к лишнему весу.

Тем не менее, врач утверждает, что умеренное употребление майонеза не представляет серьезной угрозы. Пара ложек этого соуса в месяц не нанесет вреда здоровью. В качестве альтернативы Лепилова предложила использовать заправки на основе йогурта или кефира, обогащенные пробиотиками и белком.

Также можно приготовить соус с использованием авокадо в качестве основы, что придаст блюду не только вкус, но и полезные жиры, витамин Е и калий, благоприятные для организма. При приготовлении домашнего майонеза рекомендуется использовать оливковое масло вместо растительного, а также ограничивать содержание сахара и соли.