Роскачество обнаружило кишечную палочку в красной икре восьми производителей. Только товары трех брендов соответствуют требованиям к знаку качества продукции.

О том, как выбрать икру и не отравиться, MIR24.TV рассказали эксперты.

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«В первую очередь, нужно обращать внимание на информацию, указанную на контрэтикетке. Отсутствие контрэтикетки на черной икре говорит о ее нелегальном происхождении и о потенциальной опасности. Нелегальным производством черной икры занимаются браконьеры. Они не соблюдают элементарных правил гигиены, что приводит к повышенному содержанию кишечной палочки в продукте, а для того, чтобы потребитель этого не почувствовал, добавляют в посолочную смесь или тузлук – насыщенный раствор поваренной соли», – комментирует эксперт по черной икре и технолог Ярослав Викторов.

Токсичные консерванты могут накапливаться в тканях организма и вызывать онкологические заболевания в будущем. Низкая цена красной, а тем более черной икры должна насторожить, потому что ее производство – довольно затратное дело. Настоящую икру получают из рыб, выловленных на Сахалине и Камчатке или же выращенных в аквакультуре. На это производитель тратит большие деньги, поэтому и конечный продукт стоит дорого, объясняет директор по маркетингу крупного производителя икры в России и СНГ Виталий Шамчиков.

«Лучше всего покупать икру в официальных сетях магазинов или же напрямую у производителя. Это дает гарантию, что продукт качественный, не является подделкой и не просрочен, а при транспортировке соблюдался температурный режим. Икру упаковывают либо в жестяные банки, либо в стекло. Рекомендуется покупать продукт в стеклянных банках, потому что сразу можно оценить ее внешний вид. Качественная икра не имеет жидкости, примесей и посторонних предметов», – отмечает эксперт.

Если на этикетке написано, что икра сделана из «лососевых» или «из осетровых рыб», – это плохой знак, говорит Шамчиков.

«Если вид рыбы не указан, с большей долей вероятности в банке окажется имитация икры, крашеная икра совершенно другой рыбы, например, щуки, смесь из рыбных остатков или просто продукт очень низкого качества. На упаковках с качественным продуктом есть надпись «икра изготовлена по ГОСТу» или «определенному ТУ». Это значит, что продукт сделан по официально зарегистрированным стандартам. Отравиться можно абсолютно любым продуктом. Икра не исключение. К сожалению, подстраховаться здесь никак нельзя – невооруженным взглядом невозможно определить, есть в ней опасная инфекция или нет. Узнать об этом можно только лабораторным способом», – объясняет эксперт.