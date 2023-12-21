Хурма: польза и вред для организма, калорийность

В материале найдете рецепты блюд с этим продуктом, подходящие и для новогоднего стола.

«Зимой кажется, что сейчас не время свежих и вкусных фруктов. На самом деле, это не так: в период холодов можно найти большое количество сезонных продуктов, которые не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу здоровью. И сейчас одним из самых популярных можно назвать хурму. Рассказываем, чем она полезна и что из неё можно приготовить».

Видео дня

Чем полезны фрукты?

По данным ВОЗ, взрослому человеку ежедневно требуется от пяти порций свежих овощей и фруктов. Размер каждого плода – до 150 г.

Они включают в себя клетчатку, необходимую для качественной работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и способствующую чувству насыщения. Кроме этого, фрукты содержат много витаминов, минералов и биологически активных фитохимических веществ, таких как полифенолы, напрямую связанные с антиоксидантной способностью.

Благодаря глобализации сейчас люди имеют широкий ассортимент свежих продуктов в течение всего года. Среди них неуклонно расширяются тропические и субтропические фрукты. Однако даже если нет возможности приобрести свежие продукты, то можно купить замороженные, сохраняющие в себе все полезные свойства.

В чём заключается польза хурмы?

Этот фрукт обладает массой положительных для здоровья человека свойств:

1. Фитохимический профиль плодов хурмы включает в себя галловую кислоту, полифенолы, дубильные вещества, а также другие фенольные соединения. Учитывая такое богатство различных соединений, она обладает огромным антиоксидантным потенциалом.

2. Является источником бета-каротина. Это красно-оранжевый пигмент, содержащийся во многих фруктах и овощах. Он придаёт им особый цвет. Особенно богатыми его источниками являются хурма, морковь, тёмно-листовая зелень и сладкий картофель. Вещество считается не только каротиноидом (органический пигмент), но и антиоксидантом, который в организме превращается в витамин А.

Этот витамин относится к группе соединений, играющих важную роль в модуляции здоровья кожи, зрения и функционирования иммунной системы. Кроме этого, он необходим для развития некоторых клеток, поддержания здоровья слизистых оболочек, способствует хорошей работе сердца и благотворно влияет на уровень холестерина. Дефицит витамина А может привести к ухудшению зрения, сухости кожи и ослаблению иммунитета.

3. Включает в себя витамин С или аскорбиновую кислоту. У человека он не синтезируется в организме самостоятельно, поэтому его необходимо получать с продуктами. Микронутриент важен для функции иммунной системы, является мощным антиоксидантом, участвует в окислительно-восстановительных реакциях и усиливает всасывание железа.

4. Отличается высоким содержанием проантоцианидинов, известных как танин хурмы. Танины, обычно называемые дубильной кислотой, представляют собой водорастворимые полифенолы, которые присутствуют во многих растительных продуктах.

Они обладают многими полезными для организма эффектами:

Кому стоит ограничить употребление хурмы?

Необходимо понимать, что хурма – достаточно калорийный и сладкий фрукт. КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы) хурмы на 100 г: 67/0,5/0,4/15,3. Поэтому с осторожностью её стоит употреблять людям, имеющим лишний вес и высокий уровень сахара в крови.

Какая хурма самая вкусная?

Хурма обладает некоторыми вкусовыми особенностями, которые не всем нравятся. Поэтому стоит обратить внимание на Фую — невяжущий сорт, особенно подходящий для салатов. Такой плод круглый, сладкий и хрустящий, как яблоко, но золотисто-оранжевого цвета как внутри, так и снаружи.

В каком виде едят хурму?

Конечно, большинство людей употребляют этот фрукт в свежем виде, что является самым предпочтительным вариантом. Но, кроме этого, с хурмой готовят и множество различных блюд: салаты, запеканки, джемы, компоты, добавляют в каши и десерты.

Вот несколько простых и вкусных рецептов с хурмой.

Осенне-зимний салат с хурмой и зёрнами граната

Ингредиенты:

хурма Фую очищенная – 2 шт.;

гранат – 1/2 шт.;

зелень – несколько пучков;

сушёные финики – 3 шт.;

фундук измельчённый и поджаренный – 2 ст.л.

Приготовление:

Разрезать хурму пополам через кончики стеблей, затем – на очень тонкие полукруглые ломтики. Разложить ломтики так, чтобы они слегка перекрывали края четырёх салатных тарелок. Очистить гранат от семян, выбросить кожицу и белые оболочки. Отложить семена в сторону. Финики очистить от косточек и разрезать на шесть тонких полосок. Высыпать зелень на салатные тарелки так, чтобы края хурмы были видны. Посыпать каждую порцию финиками, фундуком и зёрнами граната.

Хурма с моцареллой

Ингредиенты:

хурма – 1 шт.;

оливковое масло — 1 ст.л.;

сыр моцарелла — 1 шарик;

чёрный перец горошком — по вкусу.

Приготовление:

Аккуратно очистить хурму, чтобы не помять, и нарезать на кружки. Также на кружки нарезать сыр. Выложить ингредиенты слоями, чередуя друг с другом. Добавить перец и полить оливковым маслом.

Смузи из хурмы и апельсина

Ингредиенты:

хурма — 3 шт.;

апельсин — 1 шт.;

молотая корица — 1/2 ч.л.;

свежий имбирь — по вкусу;

вода — 50 мл.

Приготовление: