Японский фастфуд: польза и вред

Многие россияне любят побаловать себя разнообразными блюдами японской и китайской кухни - суши, роллами, супами, удонами и жареными блюдами. Однако во многих из них содержится много специй или соли. Но есть у азиатских блюд и преимущества.

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Блюда японской и китайской кухни обеспечивают организм необходимыми питательными веществами. Кроме того, еда, в которой есть рыба - отличный источник омега-3 жирных кислот. Они нужны для здоровья сердца, мозга и иммунной системы.

Специи и травы этой кухни положительно влияют на здоровье. К примеру, имбирь обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами и способствует улучшению пищеварения.

Среди недостатков - очень много соли в еде и особенно в соусах. А ее избыток может привести к проблемам со здоровьем и повышению давления.

Кроме того, в азиатской пище есть глутамат натрия (мононатриевая соль) для усиления вкуса. Добавка вызывает головные боли, тошноту или аллергические реакции у некоторых людей. А избыток ненужных пищевых компонентов - насыщенных жиров или сахара - может привести к проблемам со здоровьем.