Технолог рассказал о правилах выбора красной икры

Следует придерживаться нескольких правил при выборе красной или любой другой икры, поскольку в противном случае можно приобрести некачественный продукт. Об этом «Ленте.ру» рассказал технолог, основатель компании-производителя черной икры и деликатесов из осетрины Ярослав Викторов.

«В первую очередь нужно обращать внимание на информацию, указанную на контрэтикетке, — сказал Викторов. — Ее отсутствие говорит о нелегальном происхождении и соответственно о потенциальной опасности».

Технолог объяснил, что нелегальным производством икры занимаются браконьеры. Они не соблюдают правил гигиены, что приводит к повышенному содержанию кишечной палочки в продукте.

«Для того, чтобы потребитель этого не почувствовал добавляют в посолочную смесь или тузлук (насыщенный раствор поваренной соли), больше запрещенных момент консервантов, таких, например, как тетраборат натрия или уротропин. Если даже вы не отравитесь такой продукцией, то пользы точно не получите, а потенциально токсичные консерванты могут накапливаться в тканях организма и вызывать онкологические заболевания в будущем», — предупредил эксперт.

Также Викторов рекомендовал обращать внимание на тару. Лучший вариант и для красной, и для черной икры, по его словам, — это стеклянная банка, закрытая под вакуумом.

«Также допускается хранение в пластиковой таре закрытой под вакуумом. Жестяная тара наименее предпочтительна, так как она может, особенно при длительном хранении влиять на вкус икры. Конечно, лучше всего брать у проверенных производителей в потребительской таре, то есть для целей конечного потребления», — заключил технолог.