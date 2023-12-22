Ресторан Zaman by Tubatay в Уфе получил сертификат халяль от Роскачества

Первый ресторан в России получил сертификат аккредитованным органом по сертификации "Роскачество – Халяль". Об этом сообщает РИА Новости. Заведение называется Zaman by Tubatay и находится в столице Башкирии Уфе. В нем представлено меню татарской кухни. В Роскачестве отметили, что сертификация ресторанов и кафе по стандартам халяля предполагает не только проверку блюд и ингредиентов на соответствие таким стандартам. Кроме того, в заведении не должно быть элементов интерьера, дизайна, формы рабочего персонала, противоречащих исламу. Также в таким кафе и ресторанах просят установить комнаты для совершения намаза. В октябре этого года фабрика "Красный Октябрь" получила первый халяльный сертификат аккредитованным органом по сертификации "Роскачество – Халяль". В ведомстве пояснили, что кондитерские изделия, которые признали халяльными, не должны иметь в составе желатин, кармин и ряд других пищевых добавок, которые запрещены нормами ислама.