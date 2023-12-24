Многие привыкли хранить мандарины в обычных полиэтиленовых пакетах. Однако это не лучший способ, так как в такой среде они быстро покрываются плесенью и портятся.

Гораздо лучше использовать для хранения мандарин крафтовые бумажные пакеты. Благодаря тому, что они пропускают воздух, цитрусовые дольше сохраняют свежесть и привлекательный внешний вид. В таких условиях они могут храниться до двух-трех недель.

Кроме того, перед упаковкой желательно разделить мандарины на небольшие порции, чтобы при случайном повреждении испортилось как можно меньше фруктов.