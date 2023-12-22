Чем заменить майонез

Нутрициолог Дарья Киселева поделилась с Pravda.Ru тремя рецептами заправок для салатов, призванными придать уникальный вкус и полезные свойства вашим блюдам.

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Так, например, идеальной заправкой для зеленых салатов может стать взбитые блендером 4 ст. л. пасты тахини, 1 ст. л. лимонного сока, соли и перца по вкусу, а также воды.

А еще можно приготовить «веганез» или майонез из авокадо. Для этого нужно взбить один авокадо, 3 ст. л. оливкового масла, 1/2 лимона, 1/2 зубчика чеснока (опционально), 1 ч. л. горчицы (по желанию) и соль по вкусу.

Наконец, можно приготовить и сам майонез, но очень легкий. В него входят 1 яйцо, 140-150 мл подсолнечного масла, 1/2 ч. л. горчицы, 1/3 ч. л. морской соли, 1/2 ч. л. сахара, 1 ст. ложка сока лимона.

Кроме того, можно прибавить индийское карри для разнообразия в салатах или использовать чеснок и паприку для более выразительного вкуса.