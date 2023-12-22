Алкоголь — это токсичное химическое вещество, которое также является мочегонным средством, вызывающим обезвоживание, которое и является одной из основных причин похмелья.

Хотя не существует лекарства от похмелья, врач рекомендовал «лучшие» продукты которые можно есть на следующий день после важной ночи.

Об этом рассказала доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox изданию Express.co.uk, что для борьбы с похмельем нужно употреблять в пищу продукты, содержащие цинк и никотиновую кислоту.

«Цинк и никотиновая кислота могут облегчить похмелье, поскольку оба они необходимы для расщепления ацетальдегида – основного метаболита алкоголя», – сказала доктор Ли.

Так, исследования показывают, что люди с более высоким уровнем никотиновой кислоты обычно испытывают менее тяжелое похмелье.

Поэтому врач посоветовала наполнить холодильник следующими продуктами: мясом, рыбой, птицей, цельнозерновыми продуктами, авокадо, грибами и картофелем.

Она рекомендовала сочетать цельнозерновые тосты с яйцами, авокадо и шпинатом. Однако овес также является «хорошим вариантом» для завтрака после вечеринки.

Доктор Ли добавила, что стоит избегать жареной и жирной пищи, которая раздражает желудок, и без того испытывающий стресс после алкоголя.