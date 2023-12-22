Почему при планировании ребенка стоит отказаться от кофе, рассказала врач

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала в беседе с изданием "Известия", почему при планировании беременности женщинам стоит отказаться от употребления кофе.

© Unsplash

Как утверждает эксперт, кофеиносодержащие напитки и продукты оказывают сильное влияние на гормональный фон, что может помешать нормальной овуляции и, как следствие, оплодотворению.

«Известно, что кофеин значительно ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», – пояснила Близнюк.

Также она отметила, что регулярное употребление более, чем 4 чашек кофе в день способны с большой вероятностью привести к тому, что зачать ребенка будет крайне сложно.