Почему при планировании ребенка стоит отказаться от кофе, рассказала доктор Близнюк

Ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк рассказала в беседе с изданием "Известия", почему при планировании беременности женщинам стоит отказаться от употребления кофе.

Почему при планировании ребенка стоит отказаться от кофе, рассказала врач
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Как утверждает эксперт, кофеиносодержащие напитки и продукты оказывают сильное влияние на гормональный фон, что может помешать нормальной овуляции и, как следствие, оплодотворению.

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«Известно, что кофеин значительно ухудшает тонус фaллoпиевых труб, через которые яйцеклетка попадает из яичников в матку. При слабом сокращении мышц маточных труб яйцеклетка не может передвигаться», – пояснила Близнюк.

Также она отметила, что регулярное употребление более, чем 4 чашек кофе в день способны с большой вероятностью привести к тому, что зачать ребенка будет крайне сложно.

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