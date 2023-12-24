Стоимость новогодних блюд в различных странах посчитали эксперты

Самое дорогое новогоднее блюдо продается в Японии, а самое дешевое – в Венгрии. Такое исследование провели эксперты РИА «Новости».

Они проанализировали традиционные блюда на Новый год в разных государствах. За тарелку лапши соба с темпурой, которая продается в Японии, нужно будет заплатить порядка $10,8 (почти тысяча российских рублей).

В Венгрии дешевая закуска – фаршированная капуста. Она стоит $2,5 за порцию (230 российских рублей). Во Франции традиционным блюдом является индейка. Она обойдется в среднем $6,2 (почти 550 российских рублей) за порцию. В США это кушанье будет стоит дешевле – $2,9 (почти 270 российских рублей) за порцию.

Украшением российских столов являются салат оливье ($2,2 – 200 российских рублей) и бутерброды с икрой ($2,2).