Жителям Ростовской области рассказали, как правильно выбирать зелень к новогоднему столу

Ростовская область, 23 декабря 2023. DON24.RU. При выборе зелени к новогоднему столу стоит обратить внимание на запах, листья и условия хранения. Об этом рассказали специалисты регионального управления Россельхозцентра.

Эксперты подчеркивают, что первым делом зелень необходимо внимательно осмотреть: она должна быть свежей, сочной и яркой. Отказаться от покупки стоит, если в пучке есть темные и вялые листья, с пятнами или гнилью.

Далее следует обратить внимание на запах. Растения должны приятно пахнуть, без специфических оттенков.

Перед покупкой также следует обратить внимание на структуру листьев: они должны быть без видимых повреждений. Отмечается, что зелень с пожелтевшими листьями может не "дожить" до праздника.

Напоследок следует посмотреть, в каких условиях хранится зелень и проверить дату расфасовки, которая указана на упаковке или ярлыке.

«После покупки зелень лучше промыть в холодной воде. Это поможет удалить остатки пыли или пестицидов. Рекомендуется вымачивать пучки в течение 20 минут в растворе соды или соли для удаления вредных веществ. После промывки, надежно высушите зелень. Излишняя влага может способствовать развитию плесени и ускорить увядание зелени. Храните зелень отдельно от других продуктов в специальном "зеленом отсеке" холодильника», — сообщили эксперты Россельхозцентра.