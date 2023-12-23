Что приготовить на Новый год – 2024 вместо оливье и курицы: простые рецепты от нейросети

«ФедералПресс» составил меню для новогоднего стола с салатами, горячим и десертом, но без привычных оливье, курицы и подарочных конфет. Подбирать ингредиенты и писать рецепты редакции помогала нейросеть.

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Салаты на Новый год

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В качестве легкого первого блюда к новогоднему столу можно подать салат из печеной груши с дорблю, грецким орехом и медовым соусом. Ингредиентов минимум, и готовится блюдо минут за двадцать.

Ингредиенты

Груша – 2–3 шт.

Сыр дорблю – 100 гр.

Листовой салат.

Рукола.

Грецкий орех.

Мед.

Оливковое масло.

Винный уксус.

Дижонская горчица.

Как готовить

Груши разрежьте пополам и нарежьте тонкими ломтиками по 7–10 мм. Выложите ломтики на застеленный противнем пергамент, каждый смажьте медом и посыпьте мелкой крошкой из грецких орехов. Поставьте противень с грушами в духовку на 180 градусов на 10–15 минут, чтобы они прогрелись и напитались медом.

Для соуса возьмите масло, мед, винный уксус и горчицу. Хорошенько смешайте венчиком или вилкой. Сюда же можно добавить растопленный мед от груш.

Как только груши приготовятся, начинайте укладывать салат. Сперва положите листья салата и руколу, сверху – кусочки сыра дорблю и раздробленные или целые грецкие орехи, после – готовую грушу, снова немного сыра, орехов и руколы. Полейте медовой заправкой.

Груши берите любые сезонные, главное, чтобы они были спелые. Сыр дорблю можно заменить на не менее душистую горгонзолу или легкий бри. Вместо винного уксуса используют капельку лимонного сока.

Кстати, из этого же набора ингредиентов – печеной груши, сыра и меда – можно сделать брускетты на горячем хрустящем хлебе.

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Горячие блюда для Нового года

На горячее подавайте сочную мясную лазанью с соусом бешамель. Такое блюдо как раз удобно нарезать на порции для гостей.

Ингредиенты

Фарш мясной (говядина и свинина или говядина и телятина) – 800 гр.

Томаты – 2–3 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Томатная паста – 2 ст. л.

Листы лазаньи – 10 шт.

Тертый сыр – 100–150 гр.

Растительное масло.

Соль и перец.

Сливочное масло – 50 гр.

Молоко – 500–600 мл.

Пшеничная мука – 5 ст. л.

Как готовить

Сначала приготовьте фарш. Смажьте сковороду растительным маслом и обжарьте фарш с нашинкованным луком в течение пяти минут на среднем огне. После добавьте мелко нарубленный чеснок, помидоры без кожуры и томатную пасту. Хорошенько все перемешайте и обжарьте. Затем добавьте соль, перец и сухие специи по вкусу, влейте немного горячей воды и оставьте томиться на медленном огне под крышкой на 10–15 минут.

Для бешамеля возьмите сливочное масло, муку и молоко. Сначала на медленном огне растопите в сотейнике сливочное масло. Затем постепенно всыпьте в масло муку, непрерывно помешивая. Когда смесь чуть обжарится, добавьте молоко и продолжайте помешивать. Дождитесь консистенции густых сливок и выключите огонь.

Когда фарш и соус будут готовы, начинайте выкладывать лазанью в форму для запекания. Делать это нужно слой за слоем, чередуя все составляющие. Дно формы застелите пекарской бумагой и хорошенько залейте соусом бешамель. Сверху уложите листы лазаньи, фарш, тертый сыр, соус бешамель. Повторяйте так слой за слоем. Самый верхний слой закройте листами лазаньи, хорошо смазанными соусом бешамель и щедро посыпанными тертым сыром. Отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 30–35 минут.

Вместо томатной пасты и помидоров можно взять готовый томатный соус для макарон. Листы лазаньи перед укладкой в форму рекомендуем смочить в течение 2–3 минут, чтобы они стали более податливыми и не ломались.

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Простой десерт на праздники

Гостям в новогоднюю ночь вполне можно подать банановый кекс с орешками. Составляющих для этого блюда тоже нужно не очень много, большая часть, скорее всего, уже есть на кухне.

Ингредиенты

Бананы – 3–5 шт.

Орехи – 50 гр.

Яйца – 2 шт.

Сливочное масло – 180 гр.

Сахар – 300 гр.

Мука пшеничная – 350 гр.

Ванильный сахар – 2 ч. л.

Разрыхлитель – 20 гр.

Корица – 1,5 ч. л. Соль – 0,5 ч.л.

Как готовить

В одной миске взбейте яйца с солью до легкой пены, затем постепенно добавьте сахар и снова взбейте. В другой миске разомните вилкой или толкушкой бананы с теплым растопленным сливочным маслом.

К смеси из первой миски добавьте бананы, перемешайте. Затем всыпьте ванильный сахар и снова перемешайте. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель и все перемешивайте до однородного состояния. В этот же момент можно добавить в тесто орехи и корицу.

Готовое тесто залейте в форму для кекса или хлеба, смазанную сливочным маслом. Сверху можно украсить продолговатыми или круглыми дольками банана. Выпекается кекс при температуре 180 градусов первые 45 минут, затем при 100 градусах еще 15 минут.

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