Медведев пошутил над петицией о запрете на Украине «Оливье» и «Селедки под шубой»

Ранее сообщалось, что на Украине создана петиция о запрете салатов «Селедка под шубой» и «Оливье», потому что они угрожают патриотическому принципу.

В своем Telegram-канале Медведев предложил киевскому режиму ввести уголовную ответственность за приготовление этих салатов, а также за распространение их рецептов. Зампред Совбеза России отметил, что наказывать украинцев можно сроками до семи лет или штрафом до одного миллиона гривен.

Для должностных лиц наказание строже, вплоть до пожизненного.