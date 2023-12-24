Россиянам посоветовали навсегда забыть про чай в пакетиках

По его словам, в составе перетертая крошка, в которой нет никаких полезных веществ. Если фильтр-пакет еще и не в отдельной упаковке, то такой чай, вероятно, впитал все отходы производства, как сорбент.

«Это самый низкосортный чай. Также такой чай обычно имеет много примесей, в том числе и химических, которые дают сильное и быстрое окрашивание даже в холодной воде», – передает слова онколога «ДокторПитер».

Этот напиток может быть вреден людям с хроническими заболеваниями. По словам Бернацкого, чай в пакетиках или искусственно ароматизированный вреден для людей с онкологией, атопическим дерматитом, псориазом, бронхиальной астмой и аллергическим ринитом. Дело в том, что искусственные ароматизаторы могут агрессивно повлиять на иммунную и лимфатическую системы, что может привести к осложнениям.