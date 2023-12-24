Для душевных праздников: готовим брауни с хурмой

Если вы любите шоколадную выпечку, дополните ее хурмой — это сладкая ягода сейчас самая вкусная. Для предстоящих праздников такой вариант отлично подойдет и станет украшением стола.

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Ингредиенты:

Хурма — 2 шт

Яйца С1 — 2 шт

Сахар — 80 г

Масло растительное — 90 мл + для смазывания формы

Мука пшеничная — 200 г

Какао — 50 г

Разрыхлитель — 10 г

Горький шоколад — 50 г

Процесс приготовления:

Натереть хурму на мелкой терке.

Взбить миксером яйца с сахаром в пышную пену. Добавить хурму и растительное масло, перемешать.

Просеять вместе муку, какао и разрыхлитель и добавить к жидким ингредиентам, перемешать.

Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавить в тесто. Перемешать до однородности.

Разогреть духовку до 180С. Смазать форму для выпечки растительным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать 40 минут при 180С. Готовый брауни внутри остается влажным.

Подавать с горячим чаем просто так или с мороженым.