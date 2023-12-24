Для душевных праздников: готовим брауни с хурмой
Если вы любите шоколадную выпечку, дополните ее хурмой — это сладкая ягода сейчас самая вкусная. Для предстоящих праздников такой вариант отлично подойдет и станет украшением стола.
Ингредиенты:
Хурма — 2 шт
Яйца С1 — 2 шт
Сахар — 80 г
Масло растительное — 90 мл + для смазывания формы
Мука пшеничная — 200 г
Какао — 50 г
Разрыхлитель — 10 г
Горький шоколад — 50 г
Процесс приготовления:
Натереть хурму на мелкой терке.
Взбить миксером яйца с сахаром в пышную пену. Добавить хурму и растительное масло, перемешать.
Просеять вместе муку, какао и разрыхлитель и добавить к жидким ингредиентам, перемешать.
Растопить шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавить в тесто. Перемешать до однородности.
Разогреть духовку до 180С. Смазать форму для выпечки растительным маслом, выложить в нее тесто. Выпекать 40 минут при 180С. Готовый брауни внутри остается влажным.
Подавать с горячим чаем просто так или с мороженым.
Фото: социальные сети