Врач рассказала, как приготовить полезную "Мимозу" и "Оливье"

Врач-эндокринолог Диляра Лебедева раскрыла рецепты двух самых популярных новогодних салата в ПП-вариации - в соответствии с принципами правильного питания.

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ПП-оливье

Ингредиенты:

Запеченное мясо - 200 г.

Креветки - 100 г.

Соленые огурцы - 2 шт.

Каперсы - 1 ст.л.

Авокадо - 1 шт.

Яйца - 2 ш.

Зеленый горошек - 4 ст.л.

Домашний майонез - 150 г.

Приготовление:

1. Отвариваем яйца вкрутую, сразу отправляем их

под струю холодной воды, чтобы легче чистились. Креветки, если сырые, отвариваем в подсоленной воде до готовности.

2. Нарезаем мясо, яйца, огурцы. Авокадо разрезаем

пополам, делаем надрезы по диагонали, извлекаем

мякоть ложкой.

3. Смешиваем ингредиенты, заправляем майонезом и отправляем в холодильник настаиваться до момента подачи.`

Низкоуглеводная мимоза

Для того, чтобы приготовить правильный вариант "Мимозы" понадобится: 5 отварных яиц, 100 г твердых сортов сыра, 100 г. сливочного масла, 1 банка печени трески, майонез (в идеале домашний).

Приготовление:

Выкладываем слоями:

1. Белок потертый на крупной терке.

2. Сыр потертый на мелкой терке.

3. 1/2 банки печени трески.

4. Тонким слоем майонез.

5. Натертое сливочное масло.

6. 1/2 банки печени трески.

7. Тонким слоем майонез.

8. Тертый желток на мелкой терке.