Врач рассказала, как приготовить полезную "Мимозу" и "Оливье"

Врач Лебедева рассказала, как приготовить полезную низкоуглеводную "Мимозу" и "Оливье"
Врач-эндокринолог Диляра Лебедева раскрыла рецепты двух самых популярных новогодних салата в ПП-вариации - в соответствии с принципами правильного питания.
ПП-оливье
Ингредиенты:
Запеченное мясо - 200 г.
Креветки - 100 г.
Соленые огурцы - 2 шт.
Каперсы - 1 ст.л.
Авокадо - 1 шт.
Яйца - 2 ш.
Зеленый горошек - 4 ст.л.
Домашний майонез - 150 г.
Приготовление:
1. Отвариваем яйца вкрутую, сразу отправляем их
под струю холодной воды, чтобы легче чистились. Креветки, если сырые, отвариваем в подсоленной воде до готовности.
2. Нарезаем мясо, яйца, огурцы. Авокадо разрезаем
пополам, делаем надрезы по диагонали, извлекаем
мякоть ложкой.
3. Смешиваем ингредиенты, заправляем майонезом и отправляем в холодильник настаиваться до момента подачи.`
Низкоуглеводная мимоза
Для того, чтобы приготовить правильный вариант "Мимозы" понадобится: 5 отварных яиц, 100 г твердых сортов сыра, 100 г. сливочного масла, 1 банка печени трески, майонез (в идеале домашний).
Приготовление:
Выкладываем слоями:
1. Белок потертый на крупной терке.
2. Сыр потертый на мелкой терке.
3. 1/2 банки печени трески.
4. Тонким слоем майонез.
5. Натертое сливочное масло.
6. 1/2 банки печени трески.
7. Тонким слоем майонез.
8. Тертый желток на мелкой терке.
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