Диетолог объяснила, какие яйца можно есть сырыми: весь секрет в маркировке
Сырые яйца считаются небезопасными, прежде всего из-за сальмонеллы. Но, оказывается, если найти на упаковке заветную отметку, можно не переживать. Какие яйца не страшно есть в сыром виде, рассказала фитнес-нутрициолог Елена Дрогавцева в беседе с «Амур.инфо». По словам эксперта, для таких целей подойдут только свежие яйца с маркировкой «Д», что значит диетические.
«Диетическим считается яйцо, которое не хранилось при отрицательной температуре и должно быть реализовано в течение семи суток. День его появления на свет не считается. То есть диетическое — это не какой-то особый сорт, а просто очень свежее яйцо», — пояснила специалист.
И отметила, что срок годности яиц зависит от температуры хранения. При комнатной температуре десяток проживет всего 25 дней, а при нуле — около трех месяцев.
Для диетических куриных яиц срок хранения составляет одну неделю, после чего они теряют свои особые свойства. Кроме того, специалист поделилась хитростями хранения: для правильного положения воздушного мешка внутри яйца следует держать острым концом вниз.