Диетолог объяснила, какие яйца можно есть сырыми: весь секрет в маркировке

Сырые яйца считаются небезопасными, прежде всего из-за сальмонеллы. Но, оказывается, если найти на упаковке заветную отметку, можно не переживать. Какие яйца не страшно есть в сыром виде, рассказала фитнес-нутрициолог Елена Дрогавцева в беседе с «Амур.инфо». По словам эксперта, для таких целей подойдут только свежие яйца с маркировкой «Д», что значит диетические.