Кому стоит полностью отказаться от фруктов и можно ли есть их натощак

Есть такая идея, что фрукты лучше всего есть натощак, так они лучше усвоятся и не помешают усвоению основного приема пищи.

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Скорее всего, это утверждение пришло из древней науки о здоровье, Аюрведы, которая рекомендует и время употребления различных фруктов, и определенную сезонность пищи.

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Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины Елена Трускова рассказала "Рамблеру", вредит ли употребление фруктов на голодный желудок нашему здоровью.

По словам врача, есть фрукты натощак неопасно, если у человека здоровый желудочно-кишечный тракт. Однако некоторым людям стоит отказаться вообще от любых фруктов.

Однако людям с хроническими заболеваниями ЖКТ, обострениями хронических заболеваний, например, гастритом, натощак фрукты не стоит употреблять. В данном случае фрукты могут повредить слизистую и вызвать болезненные ощущения, ухудшить течение заболевания. Практика показывает, что при условии травмированной слизистой не стоит употреблять любые фрукты, даже банан, который многие склонны воспринимать как продукт мягкого воздействия на слизистую. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

Также, по словам диетолога, категорически не рекомендуется употреблять натощак и между приемами пищи людям с избыточным весом, повышенным инсулином, сахарным диабетом.

Фрукты при таком варианте употребления приводят к резкому повышению сахара в крови, и затем его резкому снижению, что обуславливает возникновение голода, и в итоге способствует перееданию. Да и сами скачки глюкозы не благоприятны для баланса углеводного обмена и поддержания нормального веса. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании

А что можно

Исключений немного, но они есть.

Например, при запорах бывает полезно употребить перед завтраком, настой чернослива, а ягоды съесть во время еды. Если вспомнить, что к фруктам относится и авокадо, то, он тоже будет тем исключением, которое можно употребить на завтрак и отдельно от другой еды. Елена Павловна Трускова Врач терапевт, диетолог, врач антивозрастной медицины, спикер форумов о здоровье и мастер-классов о здоровом питании