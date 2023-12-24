Гастроэнтеролог назвал 3 полезных напитка для здоровья кишечника

Врач Джозеф Селхаб из штата Флорида (США) рассказал своим подписчикам в популярной социальной сети, какие напитки могут помочь укрепить здоровье.

Гастроэнтеролог назвал 3 полезных напитка для здоровья кишечника
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Как сообщает портал «She finds», доктор Селхаб уверен, что черный кофе положительно влияет на здоровье печени за счет полезных веществ. Антиоксиданты способны помочь контролировать развитие жировой болезни печени и снизить риск рака этого органа. Кроме того, кофеин ускоряет метаболизм, сжигая калории, и может быть полезен для снижения веса. Если человек не любит кофе, медик рекомендовал употреблять зеленый чай, также богатый антиоксидантами. Они благотворно влияют не только на печень, но и на кишечник. Сочетание катехинов и малого количества кофеина тоже помогает в сбросе лишнего веса, за счет улучшения метаболизма.

Есть и альтернатива для тех, кто предпочитает напитки, не содержащие кофеин. Смешанные в блендере фрукты или овощи не только полезны для печени и кишечника, но и для организма в целом. Они насыщают тело витаминами и придают ощущение сытости.

Статья носит информационный характер. Необходима консультация с врачом.

Еда