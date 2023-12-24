Гастроэнтеролог назвал 3 полезных напитка для здоровья кишечника

Как сообщает портал «She finds», доктор Селхаб уверен, что черный кофе положительно влияет на здоровье печени за счет полезных веществ. Антиоксиданты способны помочь контролировать развитие жировой болезни печени и снизить риск рака этого органа. Кроме того, кофеин ускоряет метаболизм, сжигая калории, и может быть полезен для снижения веса. Если человек не любит кофе, медик рекомендовал употреблять зеленый чай, также богатый антиоксидантами. Они благотворно влияют не только на печень, но и на кишечник. Сочетание катехинов и малого количества кофеина тоже помогает в сбросе лишнего веса, за счет улучшения метаболизма.