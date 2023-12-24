Специалист рассказала, как выбрать хурму

Хоть хурма сама по себе очень вкусная и полезная, россияне к ней относятся с предубеждением, потому что как её ни возьмёшь в магазине или на рынке — она вяжет не меньше, чем бабушки в зимнее время. Однако не обязательно мучиться ради горы витаминов и иммунитета — нужно просто знать подходящие сорта хурмы.

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Как объяснила старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Наталья Юрова, хурма вяжет обычно из-за обилия дубильных веществ, танинов. Их особенно много в недозревшей хурме, которую нередко встретишь на прилавках. В таком виде она лучше хранится и перевозится, потому что зрелая конусовидная хурма очень желеобразная и лопается от любого неаккуратного движения.

Но это не значит, что теперь придётся сидеть без фруктов. Магазины и рынки давно пакуют такую зрелую конусообразную хурму в специальную упаковку, а некоторые россияне, собираясь за хурмой, даже берут из дома контейнеры. Но это всё для продвинутых пользователей. А если не хочется заморачиваться, то у специалистки есть решение.

Можно просто выбирать те сорта хурмы, в которой дубильных веществ нет. Обычно она круглая или даже приплюснутая, с семенами и с тёмной, почти коричневой мякотью. Если видите на ценнике «королёк» и «шоколадная», то это знак — такая хурма точно вязать не будет.