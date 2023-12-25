Эксперты: В этом году цены на новогодние деревья выросли до 60%

Отечественные новогодние деревья подорожали на 15–20%, а импортные – на 40–60%. Это объясняется обвалом рубля, дорогой логистикой, высокой стоимостью топлива и повышением зарплат, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты. Также они дали советы по выбору хорошей ели к Новому году.

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«В этом году рост цен наблюдается не только на елки, но и на другие продукты. Но из-за того, что новогоднее дерево покупают лишь один раз в год, а не регулярно, рост цен на него ярко выражен. На отечественные елки цены не сильно поднялись – на 15–20%, а вот импортные подорожали на 40–60%», – говорит директор по связям с общественностью компании «Елки.биз» Владимир Борисов.

Он объясняет, что в первую очередь цены на новогодние ели повысились в связи с подорожанием топлива. Кроме того, сотрудникам ежегодно необходимо поднимать заработную плату, что также отразилось на елочном ценнике. А импортные деревья сейчас ввозят в Россию не напрямую, как раньше, а через другие страны, что также сказывается на цене. Повышение цен происходит еще и за счет высокого курса евро, за год он вырос более чем на 50%.

Поставщики обращают внимание на то, что, таким образом, российские хвойные деревья получили преимущество перед импортными. «К слову, подорожание заграничных деревьев не такое существенное, как повышение курса – в прошлом году евро стоил 60 рублей, а сейчас – 100. То есть, даже с таким курсом поднять цену не получится, на сколько валюта подорожала. Просто это будет выше психологического максимума», – делится собеседник.

Директор компании Sadovod.org Юрий Реснянский также заметил влияние евро на цены на елки. «Курс тоже имеет значение, и обвал рубля сильно сказался на стоимости елок. В Европе, по факту, цены на них не изменились, но подорожала стоимость доставки в Россию. Логистика была налажена еще в прошлом году, сейчас продолжает функционировать. Просто это очень дорогое удовольствие теперь», – считает эксперт.

Также он рассказал, как правильно выбрать новогоднюю елку. Прежде всего, по его словам, визуально дерево должно быть красивым, без проплешин, да и в целом в хвойном должно быть все «одинаково гармонично» – дерево не должно «кривить», иметь срезанную макушку или сдвоенный ствол. Ветки должны располагаться строго по горизонтали или под небольшим углом вверх.

«Цвет дерева тоже должен быть равномерный, допускаются лишь небольшие перепады, оттенок должен быть одним. То есть если это темно-зеленая ель, то все дерево должно быть темно-зеленым, если дерево светло-зеленое, то вся хвоя должна быть именно такая. Поэтому при выборе нужно тщательно просмотреть ветки, потрогать их руками, обратить внимание не осыпаются ли они», – рекомендует специалист.

А чтобы новогоднее дерево стояло дольше, он советует обновить спил перед установкой дерева. У хвойников, по его словам, после спила выделяется смола, которая забивает канальцы, через которые поступают как питательные вещества, так и вода. Дерево, установленное в подставку с закрытыми канальцами, просто не сможет потреблять воду, поэтому канальцы необходимо освободить, чтобы влага спокойно поднималась по стволу, а сама елка стояла дольше.