В СФ предложили отменить налог для магазинов при раздаче продуктов нуждающимся

В Совете Федерации разработали законопроект об отмене НДС при передаче продуктов с истекающим сроком годности нуждающимся. Об этом сообщает газета "Известия". Согласно документу, торговые сети будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (до 20%) при фудшеринге. Как поясняется в записке, сейчас бизнесу выгоднее выбросить такие продукты, чем отдать, поскольку при передаче на благотворительность нужно доплатить НДС. По словам автора инициативы сенатора Андрея Кутепова, речь идет о продуктах, срок годности которых истекает на 2/3 или 3/4. Просроченные товары раздавать запрещено. Проект направлен на отзыв в правительство РФ. Кутепов отмечает, что безвозмездная передача продуктов - это альтернатива их утилизации и помощь нуждающимся гражданам. В конце октября стало известно, почему ученики в России не хотят есть в школьных столовых.