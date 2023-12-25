Как правильно выбирать соль

Сегодня в магазинах можно найти большое количество разной соли, и далеко не все знают, чем её виды друг от друга отличаются.

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Соль может быть натуральной или рафинированной — это зависит от способа её производства. Натуральная соль, как можно догадаться из её названия, является природной. В основном она состоит из магния и кальция, которые придают ей солёный вкус.

Рафинированная соль — промышленная. В магазинах она продаётся как пищевая или столовая соль. Более 99,5% её состава — это хлорид натрия.

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Кроме того, в зависимости от сырья соль можно разделить на морскую, каменную, озёрную. Морскую получают из морской воды, и она содержит много минералов. Каменная соль по большей части производится в Монголии, Андах, Европе, Северной Америке, и вкус у неё очень солёный. Озёрная соль — это нечто среднее между морской и каменной солью, на вкус она горько-сладкая.

Морская соль хорошо подходит для рыбных блюд, блюд японской кухни, каменная — для мяса, озёрная — для любой пищи.