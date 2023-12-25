Врачи назвали самый вредный продукт, в котором транcжиров больше, чем сахара

Вредные жиры, консерванты, соль и прочие ненужные организму добавки - гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем Telegram-канале перечислила продукты, которые "точно следует убрать из своего рациона".

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В списке на первом месте - покупные заправки и соусы. Далее следуют колбасы и сосиски, сахар, цельное молоко, алкоголь.

Врач уточнила, что это те продукты, которые рекомендуется исключить всем женщинам.

Также она добавила: такая еда негативно влияет на желудочно-кишечный тракт, замедляет метаболизм, приводит к отекам и лишнему весу.

Напомним, что из всех соусов врачи особенно акцентируют внимание на привычных майонезе и кетчупе.

Дело в том, что купленный в магазине соус может состоять сразу из нескольких опасных ингредиентов. Это, например, транжиры. Кроме того, там можно обнаружить смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса и консервантов, стабилизаторов. Несколько ложек такого соуса испортят всю пользу от овощного салата.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян ответил на вопрос о том, какие продукты он считает самыми вредными. По мнению врача, это соль и сахар.

Как отметил специалист, соль в избытке создает угрозу образования тромбов в сосудах, повышает давление, уменьшает концентрацию тестостерона. По этой же причине не стоит налегать на консервы.

Сахар же влияет на выработку инсулина, а также "убивает собственный тестостерон, откладывается сразу в висцеральный жир", уточнил Марк Гадзиян.

Что касается различных соусов из магазина, то врач также относит их к категории вредных и по сути ненужных продуктов. По его словам, чтобы сделать овощи еще вкуснее, мы часто льем различные заправки, которые "содержат в себе химические добавки, сахар, растительное масло и трансжиры".