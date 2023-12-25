Акция «Подвешенный мандарин» пройдет на ярмарке в Хорошёвском районе

25.12.2023. Во всех павильонах «Московских ярмарок», в том числе и в Хорошёвском районе, пройдет новогодняя акция «Подвешенный мандарин». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. «Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso — “подвешенного” или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить. В этом году в акции примет участие фонд “Дом с маяком”, который помогает тяжелобольным детям и молодым людям в возрасте до 30 лет», — отмечается в сообщении. Напомним, ярмарка в Хорошёвском районе расположена по адресу: проезд Березовой Рощи, владение 3.