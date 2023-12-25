Диетолог посоветовала соблюдать принцип «золотой тарелки» на новогоднем застолье

В новогоднюю ночь важно придерживаться принципов правильного питания, чтобы не передать. Об этом сообщила журналистам главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. «На новогоднем столе каждая семья старается создать волшебную атмосферу, продумывая меню и сервировку. Однако очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день. Во-первых, нужно придерживаться правила «золотой тарелки»: для женщины подойдет красивая тарелка диаметром 21 см, а для мужчины – 24 см. Ее стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25% углеводами – гарнирами – это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25% белками – лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», – рассказала она.