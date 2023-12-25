Диетолог посоветовала соблюдать принцип «золотой тарелки» на новогоднем застолье
В новогоднюю ночь важно придерживаться принципов правильного питания, чтобы не передать. Об этом сообщила журналистам главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина. «На новогоднем столе каждая семья старается создать волшебную атмосферу, продумывая меню и сервировку. Однако очень важно не забывать про принципы правильного питания даже в такой праздничный день. Во-первых, нужно придерживаться правила «золотой тарелки»: для женщины подойдет красивая тарелка диаметром 21 см, а для мужчины – 24 см. Ее стоит визуально поделить на четыре части, заполняя 25% углеводами – гарнирами – это может быть рис, картофель, чечевица, нут, зерновой хлеб, 25% белками – лучше выбрать нежирную птицу или рыбу, яйца, морепродукты», – рассказала она.
Остальные 50% диетолог рекомендует заполнить клетчаткой: свежими овощами, ягодами и фруктами.
«Лучше не перегружать свой желудок большим количеством еды, запивая еще все это алкоголем. Но если вы все-таки решили употребить алкоголь, выбирайте напитки с низким содержанием спирта: белое вино или брют, после бокала обязательно выпейте стакан воды, чтобы нейтрализовать спирт и не испортить вечер себе и близким», – поделилась Инна Пичугина.
Врач рекомендовала на протяжении всех праздников больше двигаться, например, танцевать, чтобы облегчить работу желудочно-кишечного тракта.