Врач назвала полезные заправки для салатов

Безопасные заправки для праздничных блюд существуют. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

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Она отметила, что для салатов можно выбрать сметану с низким содержанием жира или салатную заправку из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса.

— Также можно использовать соевый соус, уксус, лимон, горчицу, перец и другие специи в качестве заправки, — рассказала она в комментарии РИАМО.

Еще одна здоровая альтернатива майонезу — растительные масла, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное или кунжутное. Такие масла — отличный источник полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

Эксперт добавила, что приготовление соусов также имеет свои хитрости. Например, важно избегать нагревания соуса, если он содержит сливочное масло, так как это может разрушить эмульсию масла с другими продуктами.