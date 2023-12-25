Врач назвала полезные заправки для салатов

Врач Тананакина назвала полезные заправки для салатов
Безопасные заправки для праздничных блюд существуют. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.
Она отметила, что для салатов можно выбрать сметану с низким содержанием жира или салатную заправку из оливкового масла, горчицы, лимонного сока, соли и уксуса.
— Также можно использовать соевый соус, уксус, лимон, горчицу, перец и другие специи в качестве заправки, — рассказала она в комментарии РИАМО.
Еще одна здоровая альтернатива майонезу — растительные масла, например, подсолнечное, оливковое, кукурузное или кунжутное. Такие масла — отличный источник полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов.
Эксперт добавила, что приготовление соусов также имеет свои хитрости. Например, важно избегать нагревания соуса, если он содержит сливочное масло, так как это может разрушить эмульсию масла с другими продуктами.
Чтобы снизить калорийность оливье, нужно вместо привычного магазинного майонеза использовать соус домашнего приготовления. Об этом сообщила нутрициолог Вероника Гусакова.