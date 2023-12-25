Американский нейробиолог Дэниел Амен рассказал, почему не стоит перед основным приемом пищи употреблять хлеб и алкоголь. По словам врача, это негативно сказывается на организме.

В ресторанах и кафе часто перед основным меню подают хлеб и алкогольные напитки. После их употребления в организме вырабатывается серотонин, который успокаивает и способствует появлению ощущения счастья, передает «Газета.ру».

Однако некоторые время спустя уровень серотонина падает, и вслед за этим человек может терять контроль над чувством сытости, что провоцирует его заказывать больше блюд и тратить больше денег в заведении.