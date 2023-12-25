Врачи предупреждают об опасности покупных заправок, соусов и кетчупов

Не секрет, что наиболее вредными для человеческого организма продуктами являются изделия с высоким содержанием соли, сахара и трансжиров. В какой пище содержится больше всего опасных для здоровья ингредиентов, рассказала гастроэнтеролог Диляра Лебедева, сообщает «Российская газета».

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По мнению Лебедевой, лидируют в антирейтинге покупные заправки, кетчупы и соусы, например, майонез. В их составе содержится самая большая концентрация вредных примесей.

«Купленный в магазине соус может состоять сразу из нескольких опасных ингредиентов. Это, например, транжиры. Кроме того, там можно обнаружить смесь скрытых сахаров, соли, усилителей вкуса и консервантов, стабилизаторов. Несколько ложек такого соуса испортят всю пользу от любого овощного салата», - предупреждает врач.