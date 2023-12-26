Россияне назвали свои любимые новогодние традиции

Больше всего на Новый год россияне любят встречаться с близкими и украшать елку (по 14%). Об этом пишет RT со ссылкой на исследование SuperJob, в котором поучаствовали 1,6 тысячи человек. Аналитики выяснили, что 9% считают обмен подарками своей любимой новогодней традицией, еще 6% устраивают новогоднее застолье и загадывают желания под бой курантов, столько же предпочитают хорошо выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь. Между тем 5% респондентов назвали готовку традиционных блюд как свой любимый новогодний обычай. Запускать фейерверки и пить шампанское каждый Новый год любят 3% россиян. Для 2% любимой новогодней традицией является салат оливье. Новогодние обычаи (поход в баню, путешествие) набрали по 1% голосов. Согласно исследованию, еще 12% назвали такие новогодние традиции, как есть мандарины, гулять на улице, ездить на дачу, в деревню, поздравлять близких, друзей, принимать участие в лотерее, кататься на лыжах, не употреблять алкоголь и надевать новые вещи. Новогодние традиции отсутствуют у 11%. Ранее аналитики выяснили, что россияне чаще всего дарят коллегам на Новый год. Наборы с чаем или кофе дарят 41% россиян, 28% – сладости и 27% – елочные игрушки. До этого психиатр Владимир Шкурко посоветовал заранее купить подарки, разделить подготовку к празднику между всеми участниками торжества, составить список дел, чтобы сохранить психику перед наступлением Нового года. Специалист напомнил и о поднятии настроения.