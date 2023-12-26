Как лучше хранить вино до наступления Нового года, рассказала эксперт

О том, как следует хранить вино до Нового года, рассказала директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.

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По словам эксперта, бутылки с игристым вином и другими видами этого напитка лучше хранить в винном шкафу. Если же его нет, подойдет обычный. Главное, чтобы место было темное. При этом в день застолья напиток можно положить в холодильник.

«В холодильник убрать игристое можно днем или утром перед праздничным застольем, тогда оно охладится спокойно и до нужной температуры», – цитирует Буняеву РИА «Новости».

Помимо этого, специалист порекомендовала поставить вино в морозилку на 20 минут, обернув предварительно мокрым полотенцем. Кроме того, можно охладить бокалы перед подачей – для этого их надо наполнить льдом либо намочить водой и убрать в морозильную камеру.

Говоря о выборе бутылок в магазине, Буняева призвала обратить внимание на бутылку, чтобы на этикетке было написано «вино», а также чтобы она и контрэтикетка были наклеены ровно, без следов клея.

«Если это не вино, то надписи на этикетке или контрэтикетке будут содержать понятие «плодовый напиток» или «слабоалкогольный газированный». Эти слова говорят о том, что в составе напитка есть сахар, красители, ароматизаторы, в то время как игристое вино в составе содержит только виноград и диоксид серы», – объяснила эксперт.

По ее словам, в магазине лучше не брать бутылки, стоящие у окна или под прямыми лучами лампы. Такое хранение негативно сказывается на качестве напитка.