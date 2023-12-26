Какие фрукты можно и нельзя хранить в холодильнике
Многие, купив фрукты, спешат помесить их в холодильник, надеясь таким образом продлить им срок жизни. Однако мало кто знает, что не все они должны там храниться. Некоторые лучше оставить лежать при комнатной температуре.
О том, какие фрукты можно и нельзя хранить в холодильнике, сообщили «Аргументы и факты».
Какие фрукты можно хранить в холодильнике
- Виноград хранят в холодильнике, поместив в контейнер или пакет с прорезями. Оптимальная температура +1/+2 градуса.
- Цитрусовые лучше оставить в холодильнике без пакета при пяти-шести градусах тепла.
- Яблоки в холодильнике рекомендуется поместить на верхнюю полку, подальше от других фруктов и овощей.
- Экзотический манго вполне стерпит пребывание в зоне хранения овощей и фруктов в холодильнике.
- Хурму эксперты рекомендуют хранить в отделе для фруктов и овощей, причем хвостиками вниз и без полиэтиленового пакета.
Какие фрукты нельзя хранить в холодильнике
- Бананы лучше не класть в холодильник, потому что там они быстро чернеют. Лучше оставить их лежать при комнатной температуре.
- Клубника в холодильнике теряет аромат, поэтому хранить ее следует при комнатной температуре, причем немытой и неочищенной.
- Ананас в холодильнике от влажности быстро начинает гнить, поэтому следует оставить его при комнатной температуре.
- Авокадо лучше хранить при комнатной температуре, иначе его невозможно будет есть.
- Дыню и арбуз эксперты советуют хранить при комнатной температуре, но, если вы их уже разрезали, поместите фрукты в холодильник.
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