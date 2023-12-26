Россиянам назвали критерии выбора красной икры

«При выборе красной икры для новогоднего стола важно обратить внимание на ее состав. Хорошая и качественная икра должна содержать только икру и соль, без добавления консервантов, подсолнечного масла или глицерина», – отметил врач. По словам Белоусова, добавки в икре используют, чтобы увеличить срок годности продукта, но они могут навредить здоровью. Лучше всего выбирать замороженную икру, которая подверглась шоковой заморозке сразу после вылова на рыболовном судне. Следует следить за тем, чтобы банка не была вздутой независимо от того, жестяная она, стеклянная или пластиковая. В пластиковой и стеклянной упаковке можно наглядно оценить икру, но она не предназначена для длительного хранения. Жестяная банка надежно защищает икру от воздействия света, предотвращает распад омега-кислот, поэтому в нее добавляется меньше соли, передает РИАМО. Напомним, употребление некачественной красной икры становится наиболее частой причиной пищевых отравлений. Именно этот продукт повсеместно фальсифицируют, а также производят и хранят с нарушением технологий. Технолог Ярослав Викторов рассказал, как правильно выбрать красную икру на новогодний стол, чтобы не испортить себе и близким праздничные дни. Фото: ФедералПресс / Мария Гридина