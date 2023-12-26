Азербайджанский новогодний шах-плов. Рецепт и традиции приготовления

В Азербайджане сейчас царит предновогоднее оживление. Хотя в мусульманских странах наступление следующего года празднуют весной, но и светский Новый год, оставшийся в наследство от времен СССР, тоже любимый с детства праздник. Это отличный повод накрыть праздничный стол, тем более что 31 декабря в стране отмечают еще День солидарности азербайджанцев мира. Поэтому можно смело утверждать, что и застольные традиции будут соблюдены. У азербайджанцев и на родине, и в других странах на столе окажется праздничный азербайджанский плов. Это обязательная программа. Все остальное – по вкусу. Вот рецепт самого роскошного шах-плова.

© Mir24.TV

Шах-плов – главное новогоднее блюдо

Видео дня

В Азербайджане готовят более 300 разновидностей плова. Но самым популярным и любимым остается шах-плов (королевский плов), который готовят на Новый год и на свадьбы. Подают в самом конце веселья, как самое торжественное блюдо.

Ингредиенты:

Говядина – 600 г

Рис – 600 г

Сливочное топленое масло – 350 г

Лук репчатый – 250 г

Курага – 150 г

Кишмиш янтарный – 150 г

Алыча сушенная – 100 г

Каштаны (вареные и очищенные) – 150 г

Куркума – 30 г

Шафран – 3-5 лепестков

Соль – по вкусу

Барбарис – 50 г (по желанию)

Тонкий лаваш – 400 г

Как приготовить:

Мясо нужно варить до полной готовности.

В другой посуде залить рис прохладной водой, дать постоять 20 минут. Затем воду слить, рис залить кипятком, посолить и варить 5-10 минут, в зависимости от сорта. Рис нужно довести до полуготовности (состояния аль денте). Затем высыпать рис в дуршлаг, дать всей воде стечь.

Лук нарезать полукольцами. Слегка обжарить на масле, затем каждые 3-4 минуты добавлять все ингредиенты по очереди: готовое и нарезанное на порции мясо, курагу, алычу, изюм, а в конце каштаны. Добавить по вкусу соль, перец и куркуму. После очередного закипания выключить огонь.

В сотейнике на слабом огне растопить половину оставшегося масла. Лаваш нарезать длинными полосками шириной 5 см. Стенки казана до верха смазать маслом. Выложить несколько полосок лаваша внахлест, чтобы они покрыли дно и свисали со стенок казана. Смазать их маслом и шафраном. Продолжать так же выкладывать полоски лаваша, периодически смазывая их маслом и шафраном, пока все дно кастрюли не будет полностью покрыто.

Выложить в кастрюлю одну треть риса и полить сливочным маслом и шафраном. Поверх риса выложить половину мяса с сухофруктами. Затем выложить половину оставшегося риса, сверху все мясо с сухофруктами и сок из сковородки, в котором они тушились. Затем сверху выложить весь оставшийся рис и накрыть содержимое свисающими концами лаваша. Щедро смазать его поверхность маслом и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на час. Довести до золотистого цвета лаваша и подать блюдо на стол. Подают шах-плов горячим, разрезав порционно.