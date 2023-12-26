Диетолог рассказала, что нельзя употреблять постящимся в новогоднюю ночь

Православные христиане соблюдают Рождественский пост в Новый год, который не так строг, как Великий пост, но все же включает некоторые ограничения. Эту информацию сообщила диетолог АО «Медицина».

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Она отметила, что постящиеся не могут употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Однако, в воскресные дни во время Рождественского поста допускаются существенные послабления. В этот день каноны также позволяют употребление небольшого количества алкоголя.

По словам специалиста, новогоднее застолье для соблюдающих пост может быть совсем не хуже, чем у остальных празднующих, если правильно подготовиться.