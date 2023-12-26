Диетолог рассказала, что нельзя употреблять постящимся в новогоднюю ночь
Православные христиане соблюдают Рождественский пост в Новый год, который не так строг, как Великий пост, но все же включает некоторые ограничения. Эту информацию сообщила диетолог АО «Медицина».
Она отметила, что постящиеся не могут употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Однако, в воскресные дни во время Рождественского поста допускаются существенные послабления. В этот день каноны также позволяют употребление небольшого количества алкоголя.
По словам специалиста, новогоднее застолье для соблюдающих пост может быть совсем не хуже, чем у остальных празднующих, если правильно подготовиться.
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