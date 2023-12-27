Оливье с раками и сугудай из лосося: 3 рецепта необычных новогодних закусок от шеф-поваров

Если сельдь под шубой в Новый год наскучила, можно внести в предпраздничную готовку разнообразие. Как насчет оливье с раками? А сугудая из лосося? Узнали у московских шеф-поваров рецепты необычных новогодних закусок и делимся с вами.

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Оливье с говяжьим языком от шеф-повара ресторана Kislovsky Taste & Place Германа Владимирова

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Ингредиенты на 1 порцию:

Яйцо куриное — 1 шт.

Картофель — половина клубня

Морковь — 1 шт.

Горох свежий стручковый — 20 г

Огурец свежий очищенный — 1 шт.

Огурец соленый очищенный — 1 шт.

Язык говяжий — 40 г

Майонез — 35 г

Соль — 1 г

Перец — 1 г

Микрозелень — для украшения

Способ приготовления: говяжий язык отварить, остудить в холодной воде, снять с него кожу. Картофель и морковь завернуть в фольгу и запечь в духовке при температуре 180 градусов. Яйцо отварить. Огурцы свежие и соленые очистить от кожицы. Все ингредиенты нарезать мелкой соломкой, посолить, заправить майонезом. Выложить салат в форму или на тарелку, украсить языком и микрозеленью.

Сугудай из лосося с пьяной клюквой от шеф-повара ресторана #СибирьСибирь Евгения Кузнецова

Ингредиенты на 2 порции:

Филе лосося — 200 г

Лук красный — половина средней луковицы

Клюква замороженная — 3 ст. л. с горкой

Водоросли комбу — 20 г

Лимон — 2 дольки

Портвейн белый — 2 ст. л.

Яблочный уксус — 2 ст. л.

Соевый соус — 1 ст. л.

Масло растительное — 1 ст. л.

Укроп свежий — пара веточек

Корица — 1 палочка

Гвоздика — 2 шт.

Вода — полстакана

Соль/сахар/перец — по вкусу

Способ приготовления: замочите водоросли комбу в воде примерно на 20 минут. Когда размокнут, нарежьте тонкой соломкой. Заправьте уксусом (1 ст. л.), соевым соусом (1 ст. л.) и водой (2 ст. л.). Перемешайте и дайте постоять. Соедините в сотейнике портвейн, воду (¼ стакана), корицу, гвоздику и лимон. Добавьте немного сахара и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте замороженную клюкву. Дайте постоять 30 минут. Нарежьте филе лосося ломтиками толщиной 5 мм, красный лук — колечками, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте яблочный уксус (1 ст. л.), воду (¼ стакана) и крупно нарезанный укроп. Перемешайте и дайте постоять 7-10 минут. На плоскую тарелку горкой выложите подмаринованный лосось, украсьте пьяной клюквой и маринованными водорослями.

Оливье с раками от шеф-повара ресторана «Fish Культура» Анатолия Деренчука

Ингредиенты:

Картофель — 50 г

Морковь — 30 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Огурец свежий — 40 г

Корнишон — 40 г

Майонез — 50 г

Зеленый горошек — 30 г

Раки крупные — 4 шт.

Икра черная осетровая — 20 г

Укроп — 4 г

Способ приготовления: картофель и морковь (лучше брать среднего размера) запечь с морской солью, оливковым маслом и тимьяном при температуре 180 градусов 35-40 минут. Отварить раков в кипящем бульоне. Можно добавить в воду стебли укропа, кинзы, петрушки, черный перец, лавровый лист и эстрагон. Перед тем как отварить раков, не забудьте вытащить у них кишки. Отварить яйца.