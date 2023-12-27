Оливье с раками и сугудай из лосося: 3 рецепта необычных новогодних закусок от шеф-поваров
Если сельдь под шубой в Новый год наскучила, можно внести в предпраздничную готовку разнообразие. Как насчет оливье с раками? А сугудая из лосося? Узнали у московских шеф-поваров рецепты необычных новогодних закусок и делимся с вами.
Оливье с говяжьим языком от шеф-повара ресторана Kislovsky Taste & Place Германа Владимирова
Ингредиенты на 1 порцию:
Яйцо куриное — 1 шт.
Картофель — половина клубня
Морковь — 1 шт.
Горох свежий стручковый — 20 г
Огурец свежий очищенный — 1 шт.
Огурец соленый очищенный — 1 шт.
Язык говяжий — 40 г
Майонез — 35 г
Соль — 1 г
Перец — 1 г
Микрозелень — для украшения
Способ приготовления: говяжий язык отварить, остудить в холодной воде, снять с него кожу. Картофель и морковь завернуть в фольгу и запечь в духовке при температуре 180 градусов. Яйцо отварить. Огурцы свежие и соленые очистить от кожицы. Все ингредиенты нарезать мелкой соломкой, посолить, заправить майонезом. Выложить салат в форму или на тарелку, украсить языком и микрозеленью.
Сугудай из лосося с пьяной клюквой от шеф-повара ресторана #СибирьСибирь Евгения Кузнецова
Ингредиенты на 2 порции:
Филе лосося — 200 г
Лук красный — половина средней луковицы
Клюква замороженная — 3 ст. л. с горкой
Водоросли комбу — 20 г
Лимон — 2 дольки
Портвейн белый — 2 ст. л.
Яблочный уксус — 2 ст. л.
Соевый соус — 1 ст. л.
Масло растительное — 1 ст. л.
Укроп свежий — пара веточек
Корица — 1 палочка
Гвоздика — 2 шт.
Вода — полстакана
Соль/сахар/перец — по вкусу
Способ приготовления: замочите водоросли комбу в воде примерно на 20 минут. Когда размокнут, нарежьте тонкой соломкой. Заправьте уксусом (1 ст. л.), соевым соусом (1 ст. л.) и водой (2 ст. л.). Перемешайте и дайте постоять. Соедините в сотейнике портвейн, воду (¼ стакана), корицу, гвоздику и лимон. Добавьте немного сахара и доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте замороженную клюкву. Дайте постоять 30 минут. Нарежьте филе лосося ломтиками толщиной 5 мм, красный лук — колечками, посолите и поперчите по вкусу. Добавьте яблочный уксус (1 ст. л.), воду (¼ стакана) и крупно нарезанный укроп. Перемешайте и дайте постоять 7-10 минут. На плоскую тарелку горкой выложите подмаринованный лосось, украсьте пьяной клюквой и маринованными водорослями.
Оливье с раками от шеф-повара ресторана «Fish Культура» Анатолия Деренчука
Ингредиенты:
Картофель — 50 г
Морковь — 30 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Огурец свежий — 40 г
Корнишон — 40 г
Майонез — 50 г
Зеленый горошек — 30 г
Раки крупные — 4 шт.
Икра черная осетровая — 20 г
Укроп — 4 г
Способ приготовления: картофель и морковь (лучше брать среднего размера) запечь с морской солью, оливковым маслом и тимьяном при температуре 180 градусов 35-40 минут. Отварить раков в кипящем бульоне. Можно добавить в воду стебли укропа, кинзы, петрушки, черный перец, лавровый лист и эстрагон. Перед тем как отварить раков, не забудьте вытащить у них кишки. Отварить яйца.
Собрать салат: нарезать все корнеплоды кубиком, раковые шейки произвольно, несколько шеек оставить на украшение, добавить горошек и корнишоны. Заправить салат майонезом. Добавить соль и черный перец. Выложить салат на тарелку. Украсить разрезанными яйцами, черной икрой и укропом.