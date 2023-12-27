Оливье и селедка под шубой остаются любимыми новогодними блюдами

Из всех новогодних блюд салат оливье по-прежнему находится на пике популярности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное соцсетью «Одноклассники» и журналом Lady Mail.ru.

26% опрошенных назвали оливье и самым любимым новогодним блюдом. На втором месте - традиционная селедка под шубой (19%), на третьем - бутерброды с красной икрой (15%).

Кроме того, в топ-5 популярных блюд на праздничном столе вошли холодец и бутерброды с красной рыбой.

Также в числе излюбленных кулинарных изделий - курица с картошкой в духовке, мясо по-французски, крабовый салат, салат «Мимоза», бутерброды со шпротами и заливная рыба.