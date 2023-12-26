В Госдуму внесен законопроект, относящий бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции

«Бестабачная смесь для нагревания – вид никотинсодержащего или безникотинового изделия, представляющий собой бестабачную смесь, не сформированную в виде отдельных порций, готовую к заполнению в устройства для потребления изделий вручную, предназначенный для образования аэрозоля, получаемого путем прямого или косвенного нагревания (без горения), который вдыхается потребителем при использовании изделия с устройством или кальяном; бестабачная смесь – наполнитель, состоящий из растительного сырья, кроме табачного, содержащий или не содержащий никотин или его производные, включая соли никотина, с добавлением или без добавления ингредиентов, являющийся основным элементом никотинсодержащей (с массовой долей никотина не менее 0,01%) или безникотиновой (с массовой долей никотина менее 0,01%) бестабачной смеси для нагревания и предназначенный для их изготовления. <...> Запрещается розничная торговля бестабачными смесями для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%», – говорится в проекте.