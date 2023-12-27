Экономист рассказала, насколько подорожал салат оливье в 2023 году

Традиционный салат оливье остается залогом новогоднего настроения. Экономист, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, насколько подорожало главное праздничное блюдо.

— Ингредиенты для классического салата оливье на четыре порции — это одна банка консервированного зеленого горошка за 100 рублей, пять-шесть яиц за 64 рубля, 400 граммов вареной колбасы. Здесь разброс цен достаточно высок. Для нашего салата в расчет возьмем обычную докторскую колбасу, ценник средний — 270 рублей, — рассказала эксперт.

По мнению Продановой, подорожание ингредиентов увеличило общую стоимость салата почти на 51 процент по сравнению с ценами прошлого года. Так, если добавить в салат маринованные огурцы, морковь, картофель, а также майонез и репчатый лук, можно приблизительно подсчитать средний ценник блюда.

Итого приготовление салата обойдется россиянам в порядка 685 рублей, при этом год назад общая цена блюда колебалась в пределах 350–400 рублей, заключила Проданова в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».