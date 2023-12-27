Диетологи назвали жирные продукты, помогающие худеть

Специалисты по правильному питанию назвали 10 самых полезных жирных продуктов, которые способствуют снижению веса.

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Первую строчку рейтинга заняло авокадо – он насыщает организм, улучшает метаболизм и препятствует набору лишних килограммов. Вслед за ним идут различные орехи и оливковое масло. Эти продукты также обладают ценными диетическими свойствами.

Далее расположились жирные сорта рыбы, тёмный шоколад и сыр. Они являются источниками витаминов, минералов, качественного белка – всего того, что необходимо для здорового похудения.