Врач рассказала о пользе мандаринов

Мандарины являются не только неотъемлемой составляющей новогоднего стола, но и источником большого количества витамина С и других полезных веществ, сообщила детский эндокринолог Дарья Губарева.

По словам специалиста, в 100 граммах мандарина содержится более половины дневной нормы витамина С, который необходим нам для правильной работы иммунной системы и синтеза коллагена.

Губарева добавила, что мандарины богаты витаминами группы В, а именно тиамином, рибофлавином и ниацином. Эти вещества помогают клеткам правильно функционировать и развиваться. Также эти цитрусы содержат витамин Е, являющийся природным антиоксидантом, и витамин А, полезный для зрения и иммунитета. Фосфор в мандаринах укрепляет зубы и кости и участвует в процессах образования энергии в человеческом организме.

При этом врач советует съедать не более трех-пяти мандаринов в день, поскольку этот фрукт содержит достаточное большое количество сахаров и при употреблении в большом количестве может вызвать ощущение дискомфорта в желудочно-кишечном тракте, сообщает «Газета.Ru».