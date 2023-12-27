Диетолог рассказала, как избежать переедания за новогодним столом

Чтобы не переесть за новогодним столом, не следует пренебрегать приемами пищи в течение дня, советует диетолог Евгения Белюга.

По словам специалиста, если голодать в течение дня, вечером за новогодним столом будет трудно почувствовать, как постепенно нарастает сытость, это повлечет желание съесть все и сразу, передает «Газета.Ru».

Избежать переедания в новогоднюю ночь можно также скорректировав меню и включив в него помимо классических блюд более полезные – богатые клетчаткой, витаминами и минералами.

«Например, из селедки под шубой и оливье лучше выбрать что-то одно, а второе заменить зеленым салатом, богатым клетчаткой», – советует диетолог. Полностью отказываться от любимых блюд не стоит, поскольку строгие ограничения могут привести к срывам и набору веса, рекомендует Белюга.

Еще один способ уберечь себя от переедания – сделать обычные новогодние блюда немного полезнее, например, заменив майонез в салатах растительным маслом, лимонным соком, уксусом или горчицей. Бутерброды можно заменить мясными деликатесами и морепродуктами, а гарниры, богатые углеводами, – овощами или бобовыми.

«Торты, пирожные, конфеты и другие новогодние сладости отличаются высокой калорийностью и высоким содержанием углеводов. Конфеты можно заменить ПП-десертами без сахара и муки, а торты и пирожные приготовить самостоятельно с использованием аллюлозы, низкокалорийного сахарозаменителя», – рассказала Белюга. Но даже при употреблении таких блюд следует соблюдать меру.

Диетолог также советует есть небольшими порциями, делать перерывы между приемами пищи и не забывать про физическую активность.

«Прогулки на свежем воздухе, катание на лыжах, зарядка и другие занятия помогут прийти в себя после застолья и снизить последствия праздничного переедания», – резюмировала эксперт.