Как не нажить проблем с ЖКТ после новогоднего застолья

Приближаются новогодние праздники с их неизменным изобилием блюд и последующей тяжестью в животе. Особенно грустно после масштабного застолья может стать тем, кто подвержен разным проблемам с ЖКТ. Переизбыток жирной, острой или насыщенной сахаром пищи обычно приводит не к веселому отдыху на каникулах, а к таблеткам от тяжести, диареи и прочих неприятностей. Издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов, как сделать новогодние яства менее ударными для пищеварительной системы.

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Нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей по здоровью Маргарита Короткова отметила, что, во-первых, нужно снизить огромное количество жиров, без которых сложно представить застолье. Так, при выборе горячего блюда лучше отдать предпочтение птице или рыбе, а не свинине. Магазинный майонез с сахаром, уксусом и подсолнечным маслом стоит заменить домашним с добавлением оливкового масла или сделать легкий соус из йогурта, желтков и сока лимона (либо из сметаны, горчицы и специй).

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«Сахар сейчас содержится везде: колбаса, магазинные нарезки, мясо в готовом маринаде, зеленый горошек в банках. В магазинных мясных деликатесах также содержится много стабилизаторов, красителей, усилителей вкуса и аромата, что будет дополнительно нагружать печень, особенно в сочетании с алкоголем. Колбасную нарезку можно заменить домашней бужениной или отварным языком. В качестве закуски стоит подать канапе, например, цельнозерновой хлеб/буженина/огурец/маслина или цельнозерновой хлеб/авокадо/креветка/помидор черри», - посоветовала Маргарита Короткова. Также она предложила поставить на стол овощные нарезки - например, соломку из моркови, сельдерея, болгарского перца. Они послужат яркими акцентами на столе и дадут организму много клетчатки, которая поможет вывести лишние токсины.

Врач китайской и классической медицины Ирина Старкова поделилась тремя правилами питания в новогоднюю ночь. «Первое - ранний завтрак с 7 до 9 утра 31 декабря. Это самое активное время для пищеварения. Лучше выбрать кашу или омлет. Второе - обед в промежутке между 12 и 13 часами. Третье - ужин в 17 часов», - отметила она.

Собеседница издания «Вести Подмосковья» также обратила внимание, что на праздничном столе обычно есть шампанское, мандарины и оливье. По ее словам, эти продукты в сочетании несовместимы. Шампанское является газированным напитком, который, попадая в кислую среду желудка, дает еще больше газов. Сверху наслаиваются кислые холодные мандарины, еще сильнее усложняющие работу желудка. «Продукты в оливье, по сути, тоже несовместимы. Вся эта масса, смешанная с газами, может мучить человека еще несколько дней», - подчеркнула врач.

«Помимо сбалансированного питания есть несколько практических рекомендаций. Существует интересная китайская поговорка: «Закончил есть - пройди 108 шагов. Тогда проживешь до 99 лет». Здесь она подходит отлично! После застолья можно прогуляться вместе с друзьями и близкими. Второе упражнение поможет быстрее переварить пищу: нужно встать и растереть живот по часовой стрелке», - подытожила Ирина Старкова.