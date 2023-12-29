"КП": 56% россиян всегда готовят оливье на Новый год

Более половины (56%) россиян ежегодно к Новому году готовят оливье, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,2 тыс. человек. Еще 48% ответили, что их новогодний стол не обходится без мандаринов, потому что запах цитрусов помогает им окунуться в атмосферу праздника. Чуть меньше, 47% опрошенных всегда готовят селедку под шубой. В пятерку лидеров также вошли красная икра и холодец или заливная рыба - их на стол ставят 37% и 23% опрошенных соответственно. Курица и крабовый салат набрали по 13% голосов, мясо по-французски - 9%. Еще 5% россиян готовят салат "Мимоза", 2% - выбрали вариант "другое". Они поделились, что могут приготовить винегрет, свекольный салат с орехами и чесноком, запеченного гуся. "Фаршированные окорочка - это наше фирменное новогодние блюдо", - отметила участница опроса. Исследование Россельхозбанка до этого показало, что салат оливье назвали главным блюдом новогоднего стола 39% жителей России. Еще треть (33%) голосов получила селедка под шубой. Некоторые респонденты предпочитают горячие закуски, поэтому 14% не представляют праздничное застолье без горячей еды — запеченного мяса или птицы.