«Мясо для бедных»: эксперт объяснила, как горох влияет на организм

Горох называют источником незаменимых аминокислот, но ассоциируют с метеоризмом. Что из этого правда? И то и то другое, однако негативные последствия проявляются только при переедании, объяснила врач-диетолог Елена Соломатина на радио Sputnik.

«Большое количество гороха противопоказано тем, у кого повышенное содержание солей мочевой кислоты, при подагре, при камнях в почках. Горох — достаточно тяжелая пища для переваривания. Конечно, горох нужно меньше есть людям с любыми заболеваниями ЖКТ, особенно связанными с воспалительным процессом: гастрит, язва, колит и так далее», — объяснила эксперт.

Диетолог напомнила, что горох называют мясом для бедных неслучайно. Это источник не только растительного белка, но и аминокислот, витаминов группы В, фолиевой кислоты. Ванадий и бор, которые также содержатся в горохе, борются с воспалениями и отвечают за плотность костей, помогая усвоению кальция, магния и фосфора. А холин полезен для мозга и печени. В конце концов, клетчатка также необходима организму и способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Специалист рекомендует есть свежий горох, но признает, что даже сухой, замороженный или консервированный обладает теми же свойствами.