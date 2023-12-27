Эксперты: новогодние салаты в морозилке можно хранить до месяца

Разные виды новогодних салатов имеют различные сроки годности. Некоторые из них можно заморозить — в таких условиях блюдо может храниться до одного месяца, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

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Традиционный крабовый салат можно не заправлять майонезом — тогда он простоит около двух дней. В этом случае рекомендуется добавлять заправку в конкретные порции перед подачей на стол.

Салат из свежих огурцов и помидоров, а также греческий салат нужно съедать сразу, хранить их долго нельзя.

«Мимозу» и подобные «слоеные» салаты нужно на некоторое время оставлять в холодильнике. Однако так как в блюде есть вареные яйца и консервированная рыба, съедать такие закуски нужно на следующий день после приготовления. Замораживать «Мимозу» нельзя, так как слоеные салаты при этом теряют свои первоначальные качества.

Для удобного хранения «Оливье» эксперты советуют сделать заготовки заранее: отварить, нарезать, разложить по разным пакетам картофель, свеклу и морковь и убрать их в холодильник на сутки. После заправки майонезом оливье можно хранить в холодильнике не более двух дней. «Гранатовый» браслет хранится не более двух суток, фруктовый салат — в течение пары часов после приготовления.

Заморозить на срок до одного месяца можно салаты из отварных овощей без заправок и без специй. Нельзя хранить в морозилке салаты из фруктов, свежих овощей, с различными заправками и сделанные слоями.

Напомним, диетологи советуют в качестве альтернативы майонезу для заправки новогодних салатов использовать нежирную сметану или заправку из оливкового масла. По их мнению, это сделает блюдо менее вредным.