Россияне выбрали главное новогоднее блюдо в стране

Салат «Оливье» продолжает занимать лидирующую строчку среди популярных праздничных блюд на блюдом Новый год. Об этом стало известно из статистических данных, приведенных Россельхозбанком.

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Второе место в рейтинге занимает салат «Сельдь под шубой».

В рамках исследования финансовая организация провела опрос среди тысячи россиян старше 21 года. Результаты продемонстрировали, что 39 процентов граждан страны считают именно «Оливье» самым значимым новогодним блюдом. За «Сельдь под шубой» проголосовало 33 процента анкетируемых.

При этом 14 процентов россиян не мыслят праздник без горячих и мясных блюд, еще 11 убеждены, что на праздничном столе обязательно должны находиться бутерброды с красно икрой и соленой рыбой, передает РИА Новости.

По данным опроса телеканала «Москва 24», треть жителей столицы планирует не наряжаться в новогоднюю ночь: 31 декабря они проведут в домашней одежде у телевизора.